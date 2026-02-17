Baltijas balss logotype
Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын 0 404

Спорт
Дата публикации: 17.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Впервые в истории на одной зимней Олимпиаде выступили мать и сын

Мексиканская горнолыжница Сара Шлепер и ее сын Лассе Гаксиола приняли участие в Олимпийских играх 2026 года в Италии. Мать и сын впервые выступили на одних зимних Олимпийских играх!

46‑летняя Шлепер заняла 26‑е место в супергиганте, а также была дисквалифицирована по ходу соревнований в гигантском слаломе.

Гаксиола — дебютант Олимпийских игр, 18‑летний спортсмен занял 53‑е место в гигантском слаломе и не финишировал в слаломе на Играх‑2026.

Олимпийские игры в Милане и Кортина‑д’Ампеццо завершатся 22 февраля.

#Италия #спорт #мексика #семья #горнолыжный спорт
