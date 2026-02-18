На Олимпийских играх в Милане и Кортине сегодня латвийские спортсмены выступят в горнолыжном спорте в слаломе у женщин, в биатлоне в женской эстафете и в командном спринте по лыжным гонкам, пишет ЛЕТА.

В 10:45 по латвийскому времени в Валь-ди-Фьемме квалификацию командного спринта проведут Кития Аузиня и Патриция Эйдука, а в 11:15 квалификацию начнут Раймо Вигантс и Лаурис Капаркалейс. Финальные соревнования состоятся двумя часами позже.

Тем временем в 11:00 в Кортина-д'Ампеццо первый заезд слалома проведут Дженнифера Германе и Лиене Бондаре, которые выйдут на старт под 17-м и 67-м номерами среди 95 участниц. Вторую трассу спортсменки пройдут в 14:30.

Последний старт дня состоится в Антерсельве в 15:45, когда в эстафете 4х6 километров по биатлону выступят Байба Бендика, Эстере Волфа, Санита Булиня и Анния Кейта Сабуле. Латвийские биатлонистки дважды участвовали в олимпийских эстафетах и в обоих случаях финишировали на 18-м месте, в последний раз — в 2010 году в Ванкувере.

Трансляции соревнований Олимпийских игр в прямом эфире ведет канал LTV7.

На этих Олимпийских играх у Латвии две медали: серебро в санном спорте завоевала Элина Иева Бота, а бронзу в шорт-треке — Роберт Крузбергс.

Олимпийские игры в Милане и Кортине продлятся до 22 февраля.