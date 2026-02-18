Сборная Латвии по хоккею во вторник в матче Олимпийских игр за место в четвертьфинале, проиграла сборной Швеции со счётом 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).

В составе сборной Латвии шайбу забросил Эдуардс Тралмакс, который, кстати, отметил в этот день свой день рождения.

Выглядели латвийские хоккеисты вполне достойно, но выигрывать шведов им еще рановато.

Швеция в четвертьфинале встретится со сборной США.

Латвийские хоккеисты начали олимпийский турнир с поражения 1:5 от сборной США, затем со счётом 4:3 обыграли Германию, а в решающем матче за второе место в группе и более удобного соперника в первом раунде плей-офф со счётом 2:4 уступили Дании.

В итоге Латвия заняла последнее, четвёртое место в группе и десятое — в общей таблице, получив в соперники занявшую седьмую позицию Швецию.

Шведы начали турнир с трудной победы 5:2 над Италией, затем со счётом 1:4 проиграли Финляндии и в заключение одержали верх над Словакией — 5:3. В подгруппе сборная Швеции заняла третье место.

На Олимпийских играх латвийцы встречались со шведами трижды и во всех матчах уступили, в том числе в 2022 году, когда игра группового этапа со Швецией получилась самой упорной — 2:3.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.