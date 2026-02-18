Baltijas balss logotype
Сборная Латвии проигрывает шведам и покидает Олимпиаду-2026 7 2436

Спорт
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии проигрывает шведам и покидает Олимпиаду-2026
ФОТО: LOK

Сборная Латвии по хоккею во вторник в матче Олимпийских игр за место в четвертьфинале, проиграла сборной Швеции со счётом 1:5 (0:2, 1:1, 0:2).

В составе сборной Латвии шайбу забросил Эдуардс Тралмакс, который, кстати, отметил в этот день свой день рождения.

Выглядели латвийские хоккеисты вполне достойно, но выигрывать шведов им еще рановато.

Швеция в четвертьфинале встретится со сборной США.

Латвийские хоккеисты начали олимпийский турнир с поражения 1:5 от сборной США, затем со счётом 4:3 обыграли Германию, а в решающем матче за второе место в группе и более удобного соперника в первом раунде плей-офф со счётом 2:4 уступили Дании.

В итоге Латвия заняла последнее, четвёртое место в группе и десятое — в общей таблице, получив в соперники занявшую седьмую позицию Швецию.

Шведы начали турнир с трудной победы 5:2 над Италией, затем со счётом 1:4 проиграли Финляндии и в заключение одержали верх над Словакией — 5:3. В подгруппе сборная Швеции заняла третье место.

На Олимпийских играх латвийцы встречались со шведами трижды и во всех матчах уступили, в том числе в 2022 году, когда игра группового этапа со Швецией получилась самой упорной — 2:3.

Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо продлятся до 22 февраля.

#хоккей #Швеция #Латвия #спорт
Оставить комментарий

(7)
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    19-го февраля

    Made in USSR. Вышли бы на французов если бы амерам проиграли с таким счётом, а не шведам, да и выйдя на Францию мы их раскатали бы, как уже не раз бывало. А проиграв шведам, это был билет домой.Что и произошло.

    2
    0
  • E
    Enigma
    18-го февраля

    Смотришь сейчас яркие матчи словаков, канадцев, чехов на вылет и осознаешь, что если бы никакущие, немастеровитые латыши играли бы за медали, то это был бы далеко не праздник Хоккея. 10е место на ОИ это то самое место на что латыши с отстойным тренерским штабом и наиграли. Играли бы ещё россияне с белорусами, то и 10е место занять латышам было бы за счастье.

    7
    2
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    Enigma
    19-го февраля

    Серьёзно? 🤣.. Ты вообще за хоккеем следишь. К России может это и относится, но не к белорусам Латвия их 1000000 раз драла, как казахов!Посмотри как со шведами сыграли+ бронза, Латвия в хоккее начинает развиваться, а вот Россия наоборот атрофируется, так как не практики нормальной, последние несколько лет нету. Да и видимо тыто лучше бы сыграл, комментатор диванный, сидеть и пиз.... ть с дивана, это не на конках бегать!

    1
    1
  • ИС
    Иннокентий Сидоров
    18-го февраля

    Бились люто, шведам просратся дали хорошо. Ошибкой тренерского штаба, было вратаря на на шестого игрока менять, на последней минуте, вот этого не надо было делать. Так как Латвия держалась вчера и моментами даже выигрывала, был хоть шанс выиграть, но в пустые ворота попасть намного легче, даже 3 хоть протев 6 хоть против 7. Была ошибка не игроков а Витолиньша, не надо было вратаря снимать, так хоть шансы были, судя по тому, как наши себя в игре с шведами показали. И показали скажем, далеко не плохо.

    4
    4
  • MiU
    Made in USSR
    Иннокентий Сидоров
    18-го февраля

    "так хоть шансы были" да о каких шансах вообще речь? При проигрыше с разницей в одну шайбу, Латвия выходила бы на французов... Занавес.

    3
    2
  • П
    Процион
    18-го февраля

    «но выигрывать шведов им еще рановато». С добрым утром! Редакция BB.LV продолжает радовать читателей новыми находками в грамматике русского языка.

    34
    1
  • MiU
    Made in USSR
    Процион
    18-го февраля

    Судя по всему, написанное фильтровал украинец. Там так говорят. Но не на этом хотелось бы заострить. Мне интересно сколько Витолиньш получил от датчан?

    20
    1
Читать все комментарии

Видео