Хотя зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине еще идут полным ходом, уже сейчас можно смело утверждать, что для Латвии в целом они были успешными.

Вчера домой с серебряной медалью вернулась саночница Иева Бота, бронзовую медаль на родину привезет шорт-трекист Роберт Крузбергс. Кроме того, латвийские спортсмены завоевали три четвертых и два пятых места, а в некоторых видах спорта достигнуты лучшие результаты с момента восстановления независимости.

В современном спорте успех немыслим без соответствующего финансирования. В последнее время из уст спортивных функционеров нередко звучало, что в Латвии спортивная отрасль, которую курирует Министерство образования и науки, оставлена без внимания, спортсменам отведена роль просителей и обделенных.

"Latvijas Avīze" выяснила, сколько средств из госбюджета потрачено на подготовку олимпийцев и их участие в играх: налогоплательщикам эти олимпийские радости обошлись примерно в 2,37 млн евро.

В ЛОК пояснили, что эта сумма включает в себя не только подготовку спортсменов, за что отвечают спортивные федерации, но и расходы на дорогу, содержание и страхование атлетов и обслуживающего персонала, экипировку и медицинское обеспечение, а также финансирование быта спортсменов и других организационных мероприятий. Из общего бюджета существенную часть составляет программа технического обеспечения, которую в размере 1,83 млн евро реализовали федерации зимних видов спорта, то есть это финансирование через ЛОК попало на банковские счета соответствующих видов спорта. Финансирование на эту программу было выделено в два подхода - в 2024 году 1,15 млн евро, а в прошлом году - 669 тыс. евро.

Деньги получили семь федераций. Самый жирный кусок достался хоккею, где и самая большая команда - 25 спортсменов, пять тренеров и десять представителей обслуживающего персонала. Следующий по величине раздел расходов на этих Олимпийских играх, который, впрочем, в десять раз меньше программы технического обеспечения, это расходы на поездки - на авиабилеты, перевозки багажа и грузов потребовалось 160 тысяч евро.