Раскрыты скорые последствия от таяния Гренландии

Группа климатологов из Германии и Китая раскрыла, что в ближайшие годы приток пресной воды из-за таяния ледников Гренландии повлечет такие последствия, как замедление Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (AMOC). Их исследование опубликовано в журнале Science Advances.

AMOC — это важное океаническое течение в Атлантическом океане, включающее Гольфстрим. Оно состоит из потока теплой соленой воды, движущейся на север в верхних слоях океана, и обратного потока холодной плотной воды, возвращающейся на юг на глубине. Это течение играет значительную роль в глобальной климатической системе и в формировании погоды в Европе.

Для оценки влияния различных источников пресной воды на AMOC в скором будущем, ученые использовали климатическую модель Института Альфреда Вегенера. В модели были учтены основные источники пресной воды, поступающие в систему AMOC, чтобы определить, какой из них оказывает наибольшее воздействие.

Результаты показали, что приток пресной воды из-за таяния ледников Гренландии в бассейне моря Ирмингера имеет наибольшее влияние на AMOC. Это объясняется уникальным расположением бассейна — он находится в зоне, где течение делает разворот, изменяя направление с севера на юг. Холодная пресная вода, поступающая в это место, остается у поверхности, что замедляет течение.

Это замедление оказывает длительное воздействие, так как AMOC не успевает восстановить скорость при развороте в тропиках. В результате приток пресной воды в море Ирмингера снижает силу всего течения, замедляя движение теплой воды на север.

Выводы ученых указывают на потенциальные изменения в глобальной климатической системе, вызванные ослаблением AMOC. Точное влияние этого процесса на климат остается неопределенным, требуя дальнейших исследований для более точного прогноза.