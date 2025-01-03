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Apple назвала свою главную цель 1

Техно
Дата публикации: 03.01.2025
BB.LV
Apple назвала свою главную цель
ФОТО: Global Look Press

Глава Apple Тим Кук назвал улучшение здоровья и жизни пользователей главной задачей компании. Об этом он заявил в интервью журналу Wired.

По словам Кука, он оглядывается в прошлое и видит, что основным вкладом Apple в общество оказалось развитие здравоохранения. «Мы поставили себе цель начать с чего-то простого, а затем оказалось, что наши гаджеты могут улавливать сигналы сердца и измерять ЭКГ», — заявил руководитель корпорации. Интервью предпринимателя вышло под заголовком «Тим Кук хочет, чтобы Apple буквально спасла вашу жизнь».

Кук заметил, что улучшение здоровья началось с выпуска умных часов Apple Watch, которые позволяли считать калории и шаги. Затем устройство научили определять мерцательную аритмию, ЭКГ и фиксировать апноэ во сне. Миллиардер признался, что часто получает сообщения от людей, жизнь которых спасли умные часы.

Тим Кук также напомнил, что недавно наушники AirPods Pro одобрили в США для использования в качестве слухового аппарата. «Речь идет не о конкуренции со слуховыми аппаратами на рынке, а о попытке убедить людей с потерей слуха использовать свои AirPods», — подчеркнул предприниматель.

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Комментарии (1)

  • VS
    Vad Sorry
    3-го января

    Главное у яблока. Миллиарды:) но к сожалению из-за жадности оно гниёт, и скоро ни кому ни будет нужно

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