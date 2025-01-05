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К Земле приближается потенциально опасный астероид 1

Техно
Дата публикации: 05.01.2025
BB.LV
К Земле приближается потенциально опасный астероид
ФОТО: Global Look Press

Астероид длиной 248 метров пройдет рядом с Землей.

5 января астероид 2020 года BC6, имеющий длину 248 метров, пройдет на расстоянии 3,68 миллиона километров от Земли. Об этом сообщает лаборатория реактивного движения NASA, передает tsn.ua

NASA относит этот астероид к потенциально опасным объектам из-за его размеров и близости к нашей планете.

Согласно информации от лаборатории реактивного движения NASA, это небесное тело может приблизиться к Земле на расстояние 3683374 км. По классификации NASA, астероиды размером более 150 метров, приближающиеся к Земле ближе чем на 7,5 миллиона километров, считаются потенциально опасными.

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Комментарии (1)

  • Д
    Дед
    6-го января

    Вроде уже 2025 год, он в 2020 прилетал,или мы вернемся 2020 год. Але редактор!

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