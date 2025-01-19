Пусть будет как в США: одна из стран Балтии требует запретить TikTok на территории ЕС

Европа должна рассмотреть возможность запретить китайское приложение TikTok по примеру Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Маргус Тсакхна заявил, пишет ERR.

По словам Тсакхны, в последние годы Европа стала свидетелем того, как TikTok используется для распространения дезинформации, фейковых новостей и влияния на результаты выборов.

"Самый яркий пример этого произошел совсем недавно в Румынии, где результаты первого тура президентских выборов были аннулированы после того, как было установлено, что Россия вмешалась в выборы путем проведения массированной интернет-кампании", – сказал он.

Глава МИД Эстонии подчеркнул, что такие приложения, как TikTok, не предоставляют сбалансированной информации, но позволяют эффективно распространять предвзятую информацию.

"TikTok – это не средство массовой информации, а оружие влияния", – уверен он.

Министр отметил, что TikTok собирает много данных о пользователе, но не понятно, кто имеет доступ к этим данным.

"Поскольку TikTok принадлежит китайской компании, есть законные опасения, что данные могут оказаться в руках китайских властей. В ежегоднике внешней разведки за прошлый год также говорится о том, что TikTok собирает большое количество информации, которая может быть полезной для сбора разведывательных данных, вымогательства, а также кибератак", – подчеркнул министр иностранных дел.

Поэтому он отметил, что запрет TikTok должен быть рассмотрен и в Европе, учитывая риски безопасности.

Как сообщал bb.lv, субботу, 18 января, в США прекратило работу приложение TikTok – это произошло менее чем за два часа до того, как запрет вступил в силу.