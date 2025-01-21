6G окажется в тысячи раз быстрее 5G

В Лондоне рекордно разогнали 6G до 938 гигабит в секунду.

Ученые Лондонского университетского колледжа (Великобритания) рекордно разогнали скорость 6G в лабораторных условиях. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Lightwave Technology.

По словам автора научной работы Чжисиня Лю, основная проблема 5G заключается в относительно низкой пропускной способности сети. В экспериментальном виде специалистам удалось создать такие условия для работы тестового стандарта 6G, что скорость превысила 1 терабит в секунду.

Лю и его коллеги использовали обычные технологии для передачи данных 5G, однако в нижнем диапазоне спектра применили лазеры. По словам ученого, подобный формат можно использовать при внедрении 6G и интегрировать его в смартфоны. В результате средняя скорость передачи данных составила 938 гигабит в секунду, а в ряде случаев превысила 1 терабит в секунду. Авторы исследования отметили, что это в 9000 раз быстрее обычной скорости 5G.

Разделение сигналов по широким частотным диапазонам Чжисинь Лю сравнил с перегруженной однополосной дорогой, которую в момент расширили до автомагистрали на 10 путей. Специалист отметил, что ведет переговоры с операторами и производителями смартфонов о внедрении технологии.