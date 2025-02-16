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OpenAI анонсировала создание бесплатной модели GPT-5 1

Техно
Дата публикации: 16.02.2025
BB.LV
OpenAI анонсировала создание бесплатной модели GPT-5
ФОТО: Global Look Press

Глава OpenAI Альтман: Новая модель ИИ GPT-5 станет бесплатной для пользователей.

Новая модель искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5 станет бесплатной для пользователей, анонсировал в сети X глава компании OpenAI Сэм Альтман.

По его словам, GPT-4.5, известная как Orion, станет последней моделью без поддержки рассуждений. После нее OpenAI основное внимание будет уделять созданию универсальной модели, которая бы объединяла серии o и GPT.

«Мы ненавидим выпадающий список с моделями так же сильно, как и вы все», — заметил гендиректор OpenAI.

Первым интегрированным решением в этом подходе станет GPT-5, включающая технологии модели o3. На стандартном уровне доступ к GPT-5 получат все пользователи, тогда как подписчикам Plus и Pro будут доступны более продвинутые возможности.

Релиз GPT-5 ожидается в ближайшие недели или месяцы.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    16-го февраля

    Отлично. Сегодня трепался с жпт о парадоксе дуальности света и тонкости закалки топоров в масляной среде (ибо актуально. сейчас перебираю и довожу до ума кривой ковки топор skrab). 😁 Хорошая весч эта жпт.

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