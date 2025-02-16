OpenAI анонсировала создание бесплатной модели GPT-5

Новая модель искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5 станет бесплатной для пользователей, анонсировал в сети X глава компании OpenAI Сэм Альтман.

По его словам, GPT-4.5, известная как Orion, станет последней моделью без поддержки рассуждений. После нее OpenAI основное внимание будет уделять созданию универсальной модели, которая бы объединяла серии o и GPT.

«Мы ненавидим выпадающий список с моделями так же сильно, как и вы все», — заметил гендиректор OpenAI.

Первым интегрированным решением в этом подходе станет GPT-5, включающая технологии модели o3. На стандартном уровне доступ к GPT-5 получат все пользователи, тогда как подписчикам Plus и Pro будут доступны более продвинутые возможности.

Релиз GPT-5 ожидается в ближайшие недели или месяцы.