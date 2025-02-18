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Пользователей «Блокнота» в Windows принуждают завести аккаунт Microsoft 1

Техно
Дата публикации: 18.02.2025
BB.LV
Пользователей «Блокнота» в Windows принуждают завести аккаунт Microsoft
ФОТО: Youtube

XDA: Программа «Блокнот» (Notepad) начала принудительно требовать создания аккаунта Microsoft.

Встроенный в Windows 11 текстовый редактор «Блокнот» начал требовать создания аккаунта Microsoft для продолжения работы. На это обратило внимание издание XDA.

По словам журналистов медиа, подобное сообщение увидели многие пользователи операционной системы (ОС). В нем говорилось, что для активации функций искусственного интеллекта (ИИ) для написания и редактирования текста необходимо завести аккаунт Microsoft.

Специалисты XDA объяснили, что входить в аккаунт для продолжения работы необязательно, если потребители не собираются пользоваться функциями ИИ. Однако в Microsoft просят сделать это, чтобы активировать функции Copilot на компьютере.

В материале говорится, что аккаунт Microsoft не является обязательным для использования базовых функций и сервисов Windows. Журналист XDA Саймон Батт заметил, что многие выбирают примитивный текстовый редактор «Блокнот» для быстрого просмотра документов и не хотят оставлять в программе свои данные.

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Комментарии (1)

  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    19-го февраля

    мракософт в своём стиле. 🙄 да и копилот ихний говно унылое. совершенно туп в поисковике мракософтов. Долго и нудно надо объяснять что ты хочешь найти. Жпт 4 и шустрее и умнее.

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