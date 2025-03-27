«Эту еду можно хранить 9 лет!» - латвийские ученые создали продукт, который оценили во всем мире

Ученые Латвийского университета биотехнологий в сотрудничестве с предприятием пищевой промышленности AS «Roga-Agro» создали инновационную продукцию – высококачественные сублимированные блюда длительного хранения, которые являются инновационным и надежным решением в области питания не только в повседневной жизни, но и в экстремальных условиях и кризисных ситуациях, в том числе пригодные для путешествий и военных нужд.

«Мы уже сегодня обеспечиваем армию сухими продовольственными наборами. По сути, это началось еще в 2009 году», — говорит в программе «Пресс-клуб» на телеканале TV24 ведущий эксперт в области упаковочной отрасли Латвии, профессор Латвийского университета биологических наук и технологий Сандра Муйжниеце-Брасава.

Наша страна получила положительные отзывы из Канады, Англии и Америки. Союзники крайне рады, что в такой маленькой стране есть еда, которую мы разработали и создали сами.

Упаковки производятся в Латвии, и продукты в них также поступают из Латвии. Их не нужно хранить в холодильнике, а срок годности составляет три года.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы сделать продукты питания доступными для обычных граждан. Мы также объединяем технологии и науку для разработки продуктов питания, которые могут храниться в течение восьми лет — без активных ингредиентов, без дополнительных консервантов. Мы надеемся, что час X не наступит и эти пайки не придется использовать обычным гражданам, но они также отлично подходят для походов, путешествий, восхождений в горы и других видов активного отдыха», — отмечает Муйжниеце-Брасава.