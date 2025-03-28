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F-47 против МиГ-41: битва 6-го поколения уже началась 1 3033

Техно
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Будущий флагман ВВС США - F-47.

Будущий флагман ВВС США - F-47.

Тяжелые истребители обойдутся налогоплательщикам в астрономическую сумму.

Американский лидер Дональд Трамп впервые объявил о разработке в США истребителя шестого поколения F-47. По словам главы Белого дома, этот «самый смертоносный в мире» самолёт значительно превзойдёт предшественников пятого поколения и должен обеспечить Штатам доминирование в воздухе. Президент подчеркнул, что конструировать новинку начали уже давно, а испытания прототипа проводятся на протяжении последних пяти лет. Скорость истребителя — более 2 Махов, его особенностью станет возможность выполнять полёт в компании нескольких беспилотников.

Работы над шестым поколением в США ведутся в рамках программы «Воздушное превосходство нового поколения» (NGAD), которая была инициирована в 2014 году. Однако «имя» истребителю выбрали лишь сейчас, так как цифры «47» в названии подобраны в том числе и с учётом актуальной политической повестки. Об этом прямо заявили в американских ВВС.

«Оно название отдаёт дань уважения P-47, чей вклад в завоевание превосходства в воздухе во время Второй мировой войны остаётся историческим. Кроме того, это число отдаёт дань уважения году основания ВВС, а также признаёт ключевую роль 47-го президента в разработке первого в мире истребителя шестого поколения», — гласит сообщение.

В настоящий момент неизвестно, каким будет облик созданного по программе NGAD истребителя. Пентагон пока скупится на кадры якобы «многочисленных» испытательных полётов, о которых говорил Трамп. Презентованные же рендеры позволяют утверждать, что это будет «плоская» бесхвостая машина с развитым передним горизонтальным оперением и треугольным крылом. Концептуально чем-то отдалённо напоминает российский проект 1990-х МиГ 1.44 МФИ.

Насколько слова Дональда Трампа соответствуют реальности, остаётся только догадываться. Однако Соединённые Штаты — не первая страна, жаждущая шагнуть в эру шестого поколения. Ещё раньше работы над перспективным авиационным комплексом начались в России. Проект, который до сих пор готовится к выходу в свет, имеет рабочее название «Изделие 41» и неофициальное — МиГ-41.

МиГ-41, или «Лисья гончая» 2.0

Разговоры о создании в России истребителя-перехватчика на замену МиГ-31 (по классификации НАТО — Foxhound, или «Лисья гончая») ведутся уже больше десяти лет. Ещё в 2014 году ныне покойный лётчик-испытатель, Герой России Анатолий Квочур заявлял, что к новому самолёту предъявляются крайне строгие требования. По словам полковника, скорость нового перехватчика должна перевалить через 4 Маха. Напомним, что «тридцать первый» развивает 2,8 Маха (3100 км/ч).

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Чуть большую ясность в 2017 году внёс тогда ещё председатель Комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. Он сообщил, что МиГ-41 должен стать самым быстрым истребителем в мире с радиусом действия от 700 до 1500 километров и применением технологий снижения заметности. Основу вооружения перехватчика может составить ракета Р-37 класса «воздух – воздух» и другие «принципиально новые» разработки. Напомним, что модернизированная Р-37М имеет дальность пуска в переднюю полусферу 300 километров.

«Это будет суперсовременный тяжёлый истребитель-перехватчик, который сможет противостоять не только стандартным маломанёвренным угрозам вроде крылатых ракет, бомбардировщиков, в том числе беспилотников, но и угрозам со стороны гиперзвуковых ракет», — заявлял сенатор.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го марта

    Да у рф пятого, полноценного нет. То, что имеется, по тепловому следу выхлопа никак не может подходить под малозаметность, что подразумевает пятое поколение. Сравните форму сопел у су-57 и f22. В су-57 даже не парились скрыть, рассеивая горячий выхлоп движка.

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