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Из Windows убрали «синий экран смерти» 1 1188

Техно
Дата публикации: 31.03.2025
BB.LV
Из Windows убрали «синий экран смерти»
ФОТО: Youtube

«Синий экран смерти» в Windows 11 стал зеленым.

Корпорация Microsoft убрала из Windows 11 «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Об этом сообщается в блоге компании.

Нововведение стало частью изменений для предварительной версии Windows 11 KB5053658. «Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и поддерживает нашу цель — как можно быстрее вернуть пользователей к производительности», — отметили в компании.

В рамках изменений экран, сигнализирующий о критической ошибке, станет зеленым. Также при возникновении неполадок на экране перестанут демонстрировать грустный смайлик и QR-код. В Microsoft заметили, что новый экран кажется более подходящим и минималистичным, чем старый.

«Синий экран смерти» — жаргонное название сообщения о критической ошибки в Windows. Впервые BSoD появился в Windows NT 3.1, которая вышла в 1993 году.

В конце марта корпорация Microsoft выпустила крупное обновление KB5053656 для пользователей Windows 11. В том числе в операционной системе появился умный поиск, который позволяет находить документы, формулируя поисковый запрос «человеческим языком».

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(1)
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    31-го марта

    Извращенцы. Оставили бы старый bsod с кодом ошибок. Хоть было понятнотно из за каких конфликтов падает система, без занудного чтения системных логов и ковыряния в дампе памяти 🙄.

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