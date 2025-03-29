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ЕС испугался штрафовать Apple из-за Трампа 0

Техно
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
ЕС испугался штрафовать Apple из-за Трампа
ФОТО: Global Look Press

FT: ЕС не будет сильно штрафовать Apple, так как испугалась гнева Трампа.

Европейская комиссия (ЕК) не будет накладывать на Apple и другие американские компании больших штрафов, чтобы избежать гнева президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

На следующей неделе Евросоюз (ЕС) собирается оштрафовать Apple и Meta за нарушение закона о цифровых рынках (DMA). Однако несколько знакомых с решением ЕК людей рассказали, что американские корпорации отделаются небольшими штрафами, так как официальный Брюссель «боится разгневать президента Трампа».

Трое европейских чиновников рассказали FT, что ЕК стремится к штрафам, которые будут намного ниже определенного порога. Инсайдеры сообщили, что Евросоюз будет защищать закон DMA, вместе с тем избегая прямого столкновения с Вашингтоном.

Источники отметили, что любые штрафы, наложенные на компании из США, могут вызвать недовольство у американских партнеров. «Дальнейшее нападение на американские технологические компании усилит трансатлантическую напряженность и спровоцирует ответные действия», — заметил представитель одной из пострадавших от DMA IT-компаний.

По мнению журналистов газеты, администрация Трампа может ввести санкции против определенных европейских стран или институтов. В январе Дональд Трамп назвал штрафы, которыми подвергаются американские компании в ЕС, определенной формой налога и «вымогательством за рубежом».

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