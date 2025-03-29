Baltijas balss logotype

Люди оказались готовы читать написанные ИИ книги 0

Техно
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Люди оказались готовы читать написанные ИИ книги
ФОТО: Unsplash

The Conversation: люди согласились читать и платить за литературу, созданную ИИ.

Ученые частного Боудин-колледжа (США) заявили, что современное общество готово платить за контент, созданный искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание The Conversation.

Специалисты попытались узнать, готовы ли люди потреблять и согласны ли они платить за литературу, написанную ИИ. В рамках эксперимента они попросили чат-бота OpenAI ChatGPT 4 сгенерировать рассказ в стиле популярного писателя-фантаста Джейсона Брауна. Затем организаторы собрали 650 человек, предложив им ознакомиться с произведением — половина участников знала, что рассказ написан ИИ.

После прочтения первой половины истории энтузиастов попросили оценить литературную работу — например, считают ли они ее предсказуемой, эмоционально вовлекающей, вызывающей воспоминания. Также им задали вопрос, готовы ли они заплатить, чтобы прочитать вторую половину рассказа.

Выяснилось, что участники эксперимента, которые знали, что история написана ИИ, оценили ее менее высоко, чем остальные энтузиасты. Однако примерно одинаковая доля читателей из каждой группы заявила, что хотела бы продолжить прочтение и даже готова заплатить.

«Наши результаты бросают вызов прошлым исследованиям, показывающим, что люди предпочитают произведения, созданные человеком, а не созданные ИИ», — подчеркнули ученые. Также специалисты заметили, что сгенерированный ИИ контент может стать популярным, так как его производство обходится дешевле.

0
2

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/SpaceX
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти» 1
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео