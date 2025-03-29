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Microsoft ускорит работу Word 0

Техно
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Microsoft ускорит работу Word
ФОТО: Unsplash

Microsoft пообещала ускорить работу редактора Word с функцией Startup Boost.

В корпорации Microsoft пообещали добавить новую функцию, которая ускорит работу текстового редактора Word и других программ. Об этом сообщается на портале компании для IT-специалистов.

В фирме рассказали, что в мае пользователям сервиса Microsoft 365 станет доступна функция Startup Boost. При ее активации программы, входящие в пакет Office, будут запускаться и работать быстрее. Во время работы Startup Boost часть оперативной и постоянной памяти компьютера будет занята.

Новая функция сперва появится только для текстового редактора Word. Затем она начнет работать и в редакторе таблиц Excel и программе для создания презентаций Power Point. Startup Boost можно будет запустить на устройствах, которые имеют не менее 8 гигабайт оперативной памяти и 5 гигабайт свободного места на диске. При включении режима энергосбережния функция будет отключаться.

Журналисты издания Windows Central напомнили, что недавно Microsoft подняла цены на подписку Microsoft 365 — стоимость доступа к индивидуальной версии сервиса оценили в 9,99 долларов в месяц, или около 850 рублей. При этом в сервис добавили функции искусственного интеллекта (ИИ) Copilot.

В конце марта корпорация Microsoft впервые добавила функции искусственного интеллекта (ИИ) в приложение Photos («Фотографии»). Появившаяся в программе кнопка Copilot отвечает за быстрое редактирование изображений и функцию распознавания текста.

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