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Раскрыт секрет древнего манускрипта 0

Техно
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Фото: Cambridge University Library

Фото: Cambridge University Library

Daily Mail: Расшифрован манускрипт, рассказывающий о короле Артуре и Мерлине.

Ученые из Кембриджского университета впервые за 700 лет смогли прочитать скрытые страницы манускрипта, содержащего редкие эпизоды из легенд о короле Артуре и Мерлине. Об этом сообщает Daily Mail.

Манускрипт, созданный между 1275 и 1315 годами, был найден в 2019 году, но только спустя три года ученые смогли раскрыть его содержание с помощью новейших технологий. Документ, написанный на старофранцузском языке, является частью Suite Vulgate du Merlin — французской версии легенды о Мерлине, популярной среди аристократии Средневековья.

Манускрипт был спрятан в переплете книги XVI века, что делает его еще более ценным для историков. Используя виртуальные методы раскладки, ученые смогли избежать повреждения оригинала и оцифровать текст без риска разрушить древний материал. Это позволило сохранить его для будущих поколений исследователей.

В новом открытии представлена расшифровка двух эпизодов из легенды о короле Артуре. Один из них рассказывает о сражении Гавейна, племянника Артура, с чудовищем. Другой описывает появление Мерлина на пиру, а также рассказывает об его магической силе и значимости как советника короля.

Теперь все эти древние фрагменты доступны для изучения в онлайн-формате через Кембриджскую цифровую библиотеку. Открытие не только углубляет наше понимание легенд о короле Артуре, но и демонстрирует, как современные технологии могут помочь в исследовании древних манускриптов, спрятанных в неожиданных местах.

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