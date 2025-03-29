Baltijas balss logotype

Развеян миф о вреде смартфонов 0

Техно
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Развеян миф о вреде смартфонов
ФОТО: Global Look Press

Frontiers in Computer Science: смартфоны никак не влияют на концентрацию.

Близость смартфона не мешает сосредоточиться — люди отвлекаются даже без него. Британские ученые выяснили, что люди продолжают отвлекаться даже без телефона под рукой. Вместо экрана смартфона внимание уходит на ноутбук. Исследование опубликовано в Frontiers in Computer Science.

В эксперименте приняли участие 22 добровольца. Два дня подряд они работали в звукоизолированной комнате по пять часов, используя ноутбук и смартфон. В первый день телефон лежал рядом на столе, во второй — на расстоянии полутора метров. Все уведомления были включены, а действия участников не ограничивались.

Ученые предполагали, что если убрать телефон с поля зрения, уровень отвлечения снизится. Однако результаты показали, что, хотя смартфоном пользовались реже, участники тут же переключались на развлекательные сайты и приложения на ноутбуке. Общее количество времени, потраченное на отвлечения, почти не изменилось.

По словам авторов, дело не в зависимости от телефона, а в самом паттерне поведения — привычке менять фокус внимания. Смартфон — лишь удобный инструмент, к которому легко обратиться, даже без четкой цели. Но если его убрать, человек находит альтернативу.

Исследователи отмечают, что полностью исключить цифровые отвлечения невозможно. Однако их можно контролировать: отключать уведомления, ограничивать доступ к приложениям или использовать режимы концентрации. Особенно важно развивать такие навыки у подростков, которые пока только учатся управлять вниманием.

1
0

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/SpaceX
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти» 1
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео