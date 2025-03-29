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Windows станет прозрачнее для пользователей 0

Техно
Дата публикации: 29.03.2025
BB.LV
Windows станет прозрачнее для пользователей
ФОТО: Unsplash

Корпорация Microsoft запустила Windows Roadmap — сайт для отслеживания новых функций операционной системы (ОС) Windows. Об этом сообщается в блоге компании.

Windows Roadmap («Дорожная карта») — раздел на сайте Microsoft, посвященный новым функциям и возможностям Windows 11. По словам представителей компании, они запустили подобный сервис, потому что в разговоре с IT-специалистами слышали о необходимости в большей прозрачности в разработке ОС.

С помощью Windows Roadmap можно посмотреть, какие функции уже доступны в операционной системе на стадии тестирования и когда они появятся в публичных версиях. Также на сайте уточняется, как те или иные опции могут улучшить эффективность работы с ОС.

Так, на сайте указано, что в апреле в Windows 11 появится функция перевода разговорной речи на 44 мировых языках — она будет работать на компьютерах с Copilot. Кроме того, в «дорожной карте» отмечается, что функция для увеличения разрешения фотографий с помощью искусственного интеллекта (ИИ) Super Resolution уже доступна на новых устройствах с Copilot.

«Дорожная карта Windows содержит предполагаемые даты выпуска и описание выпускаемых функций. Если функция или продукт будут отменены или отложены, то информация будет удалена с этого веб-сайта», — заключили в Microsoft.

В конце марта стало известно, что корпорация Google будет секретно заниматься разработкой ОС Android. Сторонние разработчики получат доступ к новым функциям системы только тогда, когда работа над ними будет завершена.

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