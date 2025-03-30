Apple отказалась выпускать маленький iPhone

Bloomberg: Apple не будет выпускать маленький iPhone в ближайшие годы.

Американская корпорация Apple больше не планирует выпускать компактные смартфоны. Об этом обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил в ходе недавней сессии вопросов и ответов (Q&A).

Авторитетный IT-журналист заметил, что у компании нет амбиций относительно выпуска очередного маленького смартфона. Скорее всего, Apple будет ориентироваться на телефоны среднего и большого размеров.

Марк Гурман отметил, что компактные iPhone точно не появятся в ближайшие несколько лет. Он объяснил, что специалисты корпорации заранее планируют «дорожную карту» выпуска гаджетов, и во внутренних материалах, которые изучил Гурман, нет упоминаний смартфонов небольшого размера.

В 2020 и 2021 годах Apple выпустила компактные смартфоны iPhone 12 mini и 13 mini соответственно, которые имели 5,4-дюймовый дисплей. До февраля 2025 года компания официально продавала выпущенный в 2022-м iPhone SE, который получил 4,7-дюймовый дисплей.

Также Гурман напомнил, что в 2024 году Apple увеличила размеры флагманских смартфонов. Так, iPhone 16 Pro и 16 Pro Max получили увеличенные экраны — с 6,1 до 6,3 дюйма и с 6,7 до 6,9 дюйма соответственно.