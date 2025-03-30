Baltijas balss logotype

В ЕС создали свою операционную систему 0

Техно
Дата публикации: 30.03.2025
BB.LV
В ЕС создали свою операционную систему
ФОТО: Unsplash

В ЕС запустили единую и бесплатную операционную систему EU OS на базе Linux.

В Евросоюзе (ЕС) создали первую версию независимой и единой операционной системы (ОС) для компьютеров на базе Linux. Описание проекта доступно на платформе GitLab.

Единую для всей Европы ОС запустил специалист Европейской инспекции по защите данных (EDPS) Роберт Риманн. Он назвал EU OS независимой, бесплатной и безопасной операционной системой для государственного сектора и бизнеса.

EU OS основана на базе Fedora — одного из дистрибутивов Linux. Система может быть установлена на большинстве компьютеров, также специалисты могут гибко настроить ее под свои нужды. По словам Риманна, EU OS — вместе со всеми ее компонентами — совершенно бесплатна и не требует лицензирования. На сайте проекта говорится, что у Linux есть огромное сообщество энтузиастов, которое будет поддерживать ОС и запускать новые программы.

Вместе с этим Роберт Риманн подчеркнул, что EU OS не является непосредственно проектом Евросоюза, а управляется сообществом волонтеров и энтузиастов. Однако специалист хочет, чтобы его систему признала Европейская комиссия.

Журналисты издания ZDNet отметили, что у разных стран есть свои дистрибутивы Linux: во Франции — GendBuntu, в России — Astra Linux, в Китае — Kylin и Neokylin, в Германии — LiMux, на Кубе — Nova Linux.

В конце 2024 года в ЕС разрешили продавать смартфоны только с одним типом зарядки — USB-C. Новая директива призвана стандартизировать зарядки для гаджетов и снизить количество отходов.

1
1

Комментарии (0)

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Космический корабль SpaceX отправился в первый орбитальный полёт над полюсами Земли
x.com/SpaceX
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
Маск разозлился на Apple из-за расширения спутниковой связи на iPhone
В автомобилях появились игры на Android
Кадр: 9to5google.com
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Маск назвал сроки вживления первого зрительного импланта
Из Windows убрали «синий экран смерти»
Из Windows убрали «синий экран смерти» 1
В iOS 19 появится виртуальный врач
В iOS 19 появится виртуальный врач
Вейпы разрушают легкие людей. Иконка видео
Смертельное EVALI: ученые констатировали опасность вейпов
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры
Самые опасные аэропорты Европы. Что должны уметь пилоты и знать пассажиры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Наша Латвия
Гражданам России надо сдать экзамен по госязыку для получения статуса постоянного жителя ЕС
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Наша Латвия
Собирают подписи за право приобретать высококлассное защитное снаряжение
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Люблю!
Лунный календарь на апрель 2025: благоприятные и неблагоприятные дни
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Люблю!
Таро апреля 2025: любовный расклад для женщин
Гигантские капвложения останутся втуне. Иконка видео
Бизнес
«Газпром» сократил экспорт в Европу и Турцию в 5 раз
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге
Наша Латвия
Вступают в силу ограничения на организацию азартных игр в Риге

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео