В секретных файлах Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США говорится о местонахождении трех баз инопланетян, две из которых расположены на Земле. Об этом пишет британская газета Daily Mail.

С 1970-х годов американское ведомство проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что могут видеть удаленные объекты. Эти якобы экстрасенсы среди прочего описали предполагаемые базы пришельцев, расположенные на Аляске, в Южной Америке или Африке, а также на крупнейшем спутнике Сатурна Титане. При этом, по их словам, в Солнечной системе присутствовали три типа предполагаемых внеземных существ: с большой круглой головой и нечеловеческим обликом, бледные с острыми носами и создания, внешне не отличающиеся от людей.

ЦРУ изучало экстрасенсорные возможности людей в рамках сверхсекретной программы «Звездные врата». Она была официально закрыта лишь в 1995 году после того, как ее признали ненадежной с научной точки зрения и неэффективной с точки зрения сбора разведывательной информации. Однако были и другие схожие программы, в которых люди с предполагаемыми паранормальными способностями должны были оказывать помощь в ряде разведывательных операций — от обнаружения похищенных террористами заложников и беглых преступников на территории США до поисков Ковчега Завета.

В США документировали любые заявления об НЛО

В апреле 2025 года ЦРУ обнародовало отчет, согласно которому советские солдаты погибли после встречи с НЛО. Рассекреченный документ опубликован на сайте управления. В досье говорится, что ЦРУ после распада Советского Союза и отставки Михаила Горбачева в 1991 году получило множество материалов КГБ, в их числе 250-страничный файл о нападении НЛО на воинскую часть в Сибири с фотографиями, чертежами и показаниями очевидцев событий. Согласно материалам, между 1989 и 1990 годами над воинской частью появился НЛО в форме тарелки, в него попала ракета класса «земля-воздух», объект упал недалеко от базы, и из него вышли пять небольших гуманоидов «с большими головами и большими черными глазами». После этого пришельцы сблизились и «слились в один объект» овальной формы, который начал свистеть и светиться ярким белым светом. Через несколько секунд он стал ярче и вспыхнул. В этот момент 23 солдата, наблюдавшие за происходящим, превратились в каменные столбы. Однако в качестве источника информации в отчете оказалась перепечатка публикации из газеты «Тернопольский вечерник» под заголовком «Космическая месть».

В 2023 году в конгрессе США прошли первые публичные слушания о существовании внеземных цивилизаций и вероятном контакте с ними. Тогда бывший агент ЦРУ Дэвид Груш рассказал, что в предполагаемых местах инцидентов с неопознанными летающими объектами были обнаружены нечеловеческие биотехнологии. Подробности он раскрывать отказался, заявив, что не может говорить об этом на открытых слушаниях. При этом он пожаловался, что правительство США готовит репрессии против него и его коллег за правду об НЛО. Выяснилось, что в 2014 и 2018 годах Груш попадал в больницу из-за суицидальных настроений на фоне пьянства, при этом психиатр даже получал судебный ордер на принудительное помещение пациента в стационар.