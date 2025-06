Суд «заблокировал» кнопку «Удалить» в ChatGPT

OpenAI сообщила, что вынуждена хранить историю общения пользователей с ChatGPT «бессрочно» из-за постановления суда, вынесенного в рамках иска от издания The New York Times о защите авторских прав.

Издание The New York Times подало в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав в 2023 году, обвинив компании в «копировании и использовании миллионов» материалов для обучения моделей ИИ. Издание утверждает, что только сохранение данных пользователей до завершения судебного процесса сможет обеспечить предоставление необходимых доказательств в поддержку иска.

В ноябре 2024 года стало известно, что инженеры OpenAI якобы случайно удалили данные, которые потенциально могли стать доказательством вины разработчика ИИ-алгоритмов в нарушении авторских прав. Компания признала ошибку и попыталась восстановить данные, но сделать это в полном объёме не удалось. Те же данные, что удалось восстановить, не позволяли определить, что публикации изданий были задействованы при обучении нейросетей.

Поэтому в мае 2025 года суд обязал OpenAI сохранять «все выходные данные журнала, которые в противном случае были бы удалены», даже если пользователь запрашивает удаление чата или если законы о конфиденциальности требуют от OpenAI удаления данных. В соответствии с политикой OpenAI, если пользователь стирает чат, через 30 дней он удаляется без возможности восстановления. Теперь компании придётся хранить чаты до тех пор, пока суд не решит иначе.

«Мы считаем, что это был неуместный запрос, который создаёт плохой прецедент. Мы будем бороться с любым требованием, которое ставит под угрозу конфиденциальность наших пользователей; это основной принцип», — отреагировал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Ранее OpenAI обвинила The New York Times в «десятках тысяч попыток» получить эти «крайне аномальные результаты», «выявив и воспользовавшись ошибкой», которую сама OpenAI «стремится устранить». NYT якобы организовала эти атаки, чтобы собрать доказательства в поддержку утверждения, что продукты OpenAI ставят под угрозу журналистику, копируя авторские материалы и репортажи и тем самым отбирая аудиторию у создателей контента.

The New York Times не одинока в своих претензиях в OpenAI. В мае 2024 года восемь интернет-изданий подали иск к OpenAI и Microsoft за незаконное использование статей для обучения ИИ. Истцы упрекают OpenAI в незаконном копировании миллионов статей, размещённых в изданиях New York Daily News, Chicago Tribune, Orlando Sentinel, Sun Sentinel, The Mercury News, The Denver Post, The Orange County Register и Pioneer Press для обучения своих языковых моделей.