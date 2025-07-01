Вдохновлённая тем, как функционируют лёгкие человека, молодая колумбийская изобретательница Марианна Перес разработала устройство, которое удаляет загрязняющие вещества из воздуха и превращает их в биоразлагаемые материалы.

Колумбия сталкивается с одной из самых серьёзных проблем загрязнения воздуха в Латинской Америке, при этом 99,3% её населения проживает в районах, где превышены рекомендации Всемирной организации здравоохранения. На фоне всего этого бизнес-леди из Колумбии Марианна Перес разработала технологию, которая решает как экологические, так и медицинские проблемы – это принесло ей место в десятке лучших инноваторов в рамках Премии молодых изобретателей 2025 года, присуждаемой Европейским патентным ведомством (ЕПВ).

В свои 27 лет госпожа Перес является основательницей стартапа Ecol-Air, в рамках которого была разработана технология, позволяющая производить захват не только углекислого газа, но и диоксида азота и диоксида серы – газов, связанные с респираторными заболеваниями. В отличие от традиционных устройств для улавливания углерода, её система имитирует человеческую дыхательную систему, используя искусственные «бронхиолы» и «альвеолы» для поглощения загрязняющих веществ из воздуха.

«Моё изобретение – это как гигантский пылесос, который захватывает объём воздуха, пропускает его через эту систему и разлагает все загрязнители в резервуаре», – объясняет она. Установленная на дымоходах или в виде отдельно стоящих станций очистки воздуха, машина обрабатывает загрязнённый воздух и преобразует токсины в биоразлагаемые полимеры — материалы, которые можно использовать для создания экологически чистой упаковки или промышленных компонентов, таких как плитки и мешки».

«Мы можем превратить загрязняющие вещества и контаминанты в сырьё, которое можно использовать, — говорит госпожа Перес. — Я решила создать эту машину, потому что люди забывают, что воздух так же важен, как и вода».

Интерес госпожи Перес к качеству воздуха возник, когда ей было всего восемь лет. «Я помню, как смотрела, как дождь смывает остатки загрязнений с автомобиля моего отца, и задавалась вопросом, куда девается вся эта чёрная пыль», — вспоминает она. Это детское любопытство переросло в страсть к науке, что привело её к участию в школьных научных выставках и, в конечном итоге, к разработке ранних прототипов машины, которая впоследствии вдохновила на создание Ecol-Air.

«На моём пути были моменты, когда я сомневалась в себе, — признаётся она. — Но я считаю, что все учёные должны понимать, что, хотя мы можем создавать невероятные решения для планеты, здоровья и людей, масштабирование наших проектов и превращение их в бизнес — это то, что даёт нашим изобретениям реальное будущее. Мы не можем останавливаться на простом наличии идеи, нам нужно развивать её дальше».

После первоначального скептицизма со стороны производителей госпожа Перес предложила установить своё оборудование бесплатно на крупных фабриках, чтобы продемонстрировать их эффективность. Компания Sumicol первой внедрила эту систему в коммерческих целях, за ней последовал производитель мотоциклов Incolmotos Yamaha. В 2021 году в городе Хирардота открылась первая установка для очистки воздуха, использующая технологию госпожи Перес, которая, согласно данным компании, способна обрабатывать 70 тонн воздуха в день с эффективностью 82%.

Экологическая компания Ecol-Air выходит на мировой рынок

В настоящее время госпожа Перес живет в Нью-Йорке и готовится к глобальному расширению бизнеса. «Сейчас я сосредоточена на глобальном расширении, потому что всему миру необходимо очищать воздух, — говорит она. — Мы стремимся внедрить наши установки на крупных промышленных предприятиях. Наш изобретение находится на девятой стадии коммерческой готовности, что означает, что оно полностью функционально, оперативно и, конечно, протестировано, и готово к внедрению на рынке».

Своим изобретением госпожа Перес напрямую способствует достижению нескольких Целей устойчивого развития ООН, включая ЦУР №3 (Хорошее здоровье и благополучие), ЦУР №11 (Устойчивые города и сообщества) и ЦУР №13 (Меры по борьбе с изменением климата). Как одна из представителей «Творцов будущего», определяемых в рамках Премии 2025 года, присуждаемой Европейским патентным ведомством (EПВ), она помогает изменить наше представление о загрязнении: не просто как о проблеме, которую нужно сдерживать, а как о ресурсе, который можно преобразовать.