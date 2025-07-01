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Массовый уход пользователей: популярность Windows 10 резко упала 0 486

Техно
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Массовый уход пользователей: популярность Windows 10 резко упала
ФОТО: Global Look Press

StatCounter: доля Windows 10 резко снизилась за месяц — почти на 5%.

Доля Windows 10 среди всех операционных систем (ОС) Microsoft резко упала. Об этом сообщается в актуальном отчете StatCounter.

Аналитики компании подсчитали, что по данным за июнь 2025 года доля Windows 10 составила 48,9 процентов. При этом месяц назад этот показатель составлял 53,2 процента. Доля Windows 11, напротив, увеличилась — с 43,2 до 48 процентов.

Windows 10 и 11 — самые популярные с огромным отрывом операционные системы Microsoft. Ниже расположились Windows 7, XP и 8, которые получили 2, 0,4 и 0,3 процента соответственно.

«Windows 10 — единственный фактор, способствующий увеличению доли рынка Windows 11», — прокомментировали результаты исследования журналисты издания Neowin. По их мнению, доля Windows 11 уверенно растет из-за того, что в октябре Microsoft прекратит поддержку популярной Windows 10.

В России Windows 10 остается самой востребованной с большим отрывом ОС. Ее доля за месяц немного снизилась — с 74,8 до 74,6 процентов. На втором месте осталась Windows 11, доля которой в июне составила 19,6 процентов.

Ранее журналисты издания Tom's Guide перечислили способы сохранить поддержку Windows 10 после октября 2025 года. В том числе они отметили, что Microsoft будет обновлять ОС бесплатно при использовании функции резервного копирования Windows Backup.

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