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Опровергнут миф о стремительном позеленении Антарктиды 0 432

Техно
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Опровергнут миф о стремительном позеленении Антарктиды
ФОТО: Global Look Press

Растительный рост в Антарктиде оказался гораздо медленнее, чем утверждалось.

Ученые опровергли миф о «позеленении» Антарктиды — реальный рост растений крайне медленный. Группа специалистов, включающая ученых Британского антарктического института, подвергла критике заявления о стремительном росте растительности на континенте. Об этом говорится в новой статье Global Change Biology.

Поводом стала работа 2024 года, в которой на основе спутниковых снимков утверждалось, что площадь зеленого покрова в Антарктиде увеличилась в 14 раз за последние десятилетия. Авторы новой статьи предупреждают: такие выводы не согласуются с десятилетиями полевых наблюдений и реальной биологической картиной.

Антарктическая растительность — это не трава и деревья, как в Арктике, а лишайники, мхи и водоросли, растущие всего на несколько миллиметров в год. Они могут менять цвет от влаги или таяния снега, из-за чего спутники ошибочно фиксируют это как «озеленение». Более того, в якобы «зеленеющих» зонах дроны и фото показывают почти полное отсутствие новых растений.

Исследователи подчеркивают: чтобы оценивать изменения на континенте, важно учитывать не только спутниковые данные, но и реальные биологические процессы.

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