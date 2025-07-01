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Раскрыта тайна аномального «холодного пятна» в океане 0 722

Техно
Дата публикации: 01.07.2025
BB.LV
Раскрыта тайна аномального «холодного пятна» в океане
ФОТО: Unsplash

«Холодное пятно» в океане связано с ослаблением ключевой системы течений.

Ученые из Университета Калифорнии в Риверсайде выяснили, почему участок воды южнее Гренландии остается холодным, несмотря на общее потепление океанов. Анализ температурных и солевых данных за последние 100 лет показал: холод охватывает не только поверхность, но и глубину до 3000 метров. Результаты исследования опубликованы в Communications Earth & Environment.

Исследование подтвердило: «холодное пятно» связано с ослаблением Атлантической меридиональной циркуляции (AMOC) — ключевой системы течений, переносящей тепло с юга на север. Это течение работает как тепловой насос: теплые соленые воды движутся на север, охлаждаются, становятся плотнее и опускаются вниз. Но из-за притока пресной воды от тающих ледников этот механизм нарушается.

Ученые обнаружили: в зоне «пятна» снижается соленость, а у экватора, наоборот, она растет. Это указывает на ослабление движения воды и нарушение баланса. По расчетам, скорость циркуляции снизилась с –1 до –3 миллионов кубометров воды в секунду с 1900 по 2005 год.

Если процесс продолжится, это может повлиять на климатические режимы: усиление зим в Северной Атлантике, сбои муссонов в тропиках и риски для глобальной продовольственной системы.

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