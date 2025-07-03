Определена скрытая угроза фейерверков для здоровья

Фейерверки существенно ухудшают качество воздуха, насыщая атмосферу опасными металлическими частицами. К такому выводу пришли химики из Калифорнийского университета в Фуллертоне, опубликовавшие исследование в журнале Atmosphere. Ученые зафиксировали резкое увеличение содержания бария, хрома, меди, стронция и свинца — всех типичных компонентов пиротехнических смесей.

Анализ проб воздуха показал, что во время массовых запусков фейерверков концентрации этих металлов достигают одних из самых высоких значений, зарегистрированных в мире. Особенно высокие пики фиксируются в ночные часы, а затем вдыхаемые частицы могут оседать в легких и вызывать воспалительные процессы, окислительный стресс и другие нарушения.

Исследователи собирают данные с 2020 года, используя чувствительные сенсоры на крышах зданий, которые улавливают частицы, оседающие после салютов.

Ученые подчеркивают: понимание того, как именно пиротехника влияет на атмосферу, может помочь в будущем смягчить вред и разработать более экологичные альтернативы массовым салютам.