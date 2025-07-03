В «Блокноте» Windows появилась функция из платного редактора Word

Корпорация Microsoft начала тестировать функцию форматирования текста в бесплатном редакторе «Блокнот» (Notepad). На это обратило внимание издание TechRadar.

Новые возможности встроенной в Windows старейшей программы стали доступны некоторым пользователям. Функция позволяет простейшему редактору форматировать текст — добавлять заголовки и подзаголовки, создавать маркированные и нумерованные списки, выделять жирным текст. Также в «Блокноте» появилась возможность добавления гиперссылок.

Журналисты медиа отметили, что ранее функции форматирования были доступны только в платной программе Microsoft Word. Они подчеркнули, что «Блокнот» всегда был бесплатной альтернативой продвинутым текстовым редакторам, за что его и ценили пользователи.

В материале говорится, что некоторые владельцы компьютеров отрицательно встретили новую функцию. «Ненавижу это. "Блокнот" должен быть простым — один шрифт, ничего лишнего», — заметил посетитель Reddit под ником LegendMotherfuckurrr. «Ждем, когда в программу добавят поиск Bing», — пошутил автор под ником CallMeMoon.

Авторы TechRadar подытожили, что Microsoft разрешила отключить функцию форматирования — это можно сделать в настройках программы.