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В «Блокноте» Windows появилась функция из платного редактора Word 0 274

Техно
Дата публикации: 03.07.2025
BB.LV
В «Блокноте» Windows появилась функция из платного редактора Word
ФОТО: Unsplash

«Блокнот» из Windows получил функцию форматирования текста.

Корпорация Microsoft начала тестировать функцию форматирования текста в бесплатном редакторе «Блокнот» (Notepad). На это обратило внимание издание TechRadar.

Новые возможности встроенной в Windows старейшей программы стали доступны некоторым пользователям. Функция позволяет простейшему редактору форматировать текст — добавлять заголовки и подзаголовки, создавать маркированные и нумерованные списки, выделять жирным текст. Также в «Блокноте» появилась возможность добавления гиперссылок.

Журналисты медиа отметили, что ранее функции форматирования были доступны только в платной программе Microsoft Word. Они подчеркнули, что «Блокнот» всегда был бесплатной альтернативой продвинутым текстовым редакторам, за что его и ценили пользователи.

В материале говорится, что некоторые владельцы компьютеров отрицательно встретили новую функцию. «Ненавижу это. "Блокнот" должен быть простым — один шрифт, ничего лишнего», — заметил посетитель Reddit под ником LegendMotherfuckurrr. «Ждем, когда в программу добавят поиск Bing», — пошутил автор под ником CallMeMoon.

Авторы TechRadar подытожили, что Microsoft разрешила отключить функцию форматирования — это можно сделать в настройках программы.

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