В Солнечную систему вторгся межзвездный объект A11pl3Z (3I/ATLAS). Об этом со ссылкой на Европейское космическое агентство сообщает портал EarthSky.

В настоящее время A11pl3Z находится внутри орбиты Юпитера. Максимальное сближение объекта с Солнцем состоится в октябре, когда A11pl3Z зайдет внутрь орбиты Марса. Угрозы для Земли небесное тело не представляет.

На то, что объект возник вне пределов Солнечной системы, указывают параметры его траектории движения. Вероятнее всего A11pl3Z представляет собой комету с диаметром ядра до 20 километров. A11pl3Z стал третьим межзвездным объектом в Солнечной системе, обнаруженным астрономами.

В июне 2024 года в статье, опубликованной на сервере препринтов arXiv, ученые из Университета Иешива в Нью-Йорке и НАСА показали, что Солнце может захватывать блуждающие межзвездные объекты, включая планеты-изгои.