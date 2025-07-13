Baltijas balss logotype

В Латвии продали уникальный советский правительственный поезд. Сделку требуют отменить 2 3511

Техно
Дата публикации: 13.07.2025
kasjauns.lv
В Латвии продали уникальный советский правительственный поезд. Сделку требуют отменить

Продажа редкого дизельного поезда компанией Latvijas Dzelzceļš вызвала бурную реакцию и споры. Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией планирует провести заседание, чтобы рассмотреть возможность отмены этой сделки.

Поезд, состоящий из двух вагонов, произведенный на Рижском вагоностроительном заводе, — был продан на аукционе почти за 66 тысяч евро, что на 11 тысяч выше стартовой цены, сообщает 360TV. Однако представители оппозиции считают цену чрезмерно заниженной. Депутат Эдмунд Зивтиньш, входящий в состав комиссии, подчеркивает: рыночная стоимость подобного транспортного средства может составлять миллионы евро — ведь, к примеру, трехвагонный трамвай стоит около трех миллионов.

Некоторые депутаты полагают, что поезд вообще не следовало продавать. Он мог бы быть использован в интересах государства — например, переоборудован в мобильный госпиталь, центр управления в условиях кризиса или как средство эвакуации пострадавших. В случае военной угрозы, когда автодороги могут быть недоступны, такой поезд стал бы крайне ценным ресурсом, учитывая доставшуюся в наследство от СССР разветвленную железнодорожную сеть в Латвии.

"Необходимо всерьез рассмотреть возможность отмены сделки. Этот поезд мог бы быть стратегически важным для государства, — подчеркивает Зивтиньш. - Если не хватало средств на его содержание, нужно было искать альтернативы — например, передать его в государственный резерв. Это эксклюзивная техника, такой больше не будет. Даже как металлолом он стоит дороже".

При этом речь идет не о рядовом поезде: в советское время он был модифицирован под нужды правительства Латвийской ССР — с купейными спальными местами и особыми условиями. Некоторые депутаты считают, что даже сейчас этот поезд мог бы использоваться для правительственных командировок — в качестве экономии на авиабилетах.

Решение о будущем уникального состава пока не принято. Однако внимание к делу со стороны депутатов и возможные угрозы национальной безопасности могут привести к пересмотру продажи.

  • БТ
    Бесс Толковый
    13-го июля

    Ну продали и насрать на него! Все равно на тот свет никто на нем не уедет, как в гроб не ложись! Все равно всё здесь останется.

  • lo gos
    lo gos
    13-го июля

    тас ир истаис латвиешу бизнесе:- быстро спиздил и продал

