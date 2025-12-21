Сверхзвуковой пассажирский самолет «Стриж» полетит через 4 года

Дата публикации: 21.12.2025
В ходе тестов воздухозаборник выдавал параметры даже выше нормативов.

Инженеры научного института ЦАГИ продолжают работы над российским сверхзвуковым самолетом «Стриж», который будет оснащаться турбореактивными силовыми установками РД-93МС. Недавно был проведен ряд комплексных испытаний его модели.

В частности, впервые была изучена перспективная схема с размещением двигателей на верхней части фюзеляжа, которая, согласно произведенным расчетам, обеспечит заметное снижение уровня звукового удара, являющегося одной из ключевых сложностей при создании сверхзвуковых лайнеров гражданского назначения.

Первоначально в аэродинамической трубе прошли испытания воздухозаборники, а также реактивные сопла с плоской формой, имеющие косой срез. В ходе тестов воздухозаборник выдавал параметры даже выше нормативов, а потери тяги у такой формы сопла находились в допустимых для демонстратора пределах.

После этого на площадке «ОДК-Климов» занялись тестированием переработанного двигателя типа РД-93МС, имеющего «систему шумоглушения» для взлетных режимов, созданной специалистами ЦАГИ, и наделенного плоским соплом. Его тяга оказалась полностью соответствующей проектным требованиям.

На очередном этапе программы «Стриж» будет создан полноценный демонстратор технологий, имеющий взлетную массу порядка 16 тонн, два двигателя, а также планер, изготовленный из композитных материалов. У него будет «закрытая» кабина, подразумевающая отсутствие остекления и управление по наружным камерам. Свой первый полет демонстратор должен совершить в 2029 году.

#авиация #технологии
