Латвийцы больше не смогут связаться по WhatsApp с жителями России? 2 3118

Дата публикации: 18.07.2025
BB.LV
Латвийцы больше не смогут связаться по WhatsApp с жителями России?
ФОТО: Unsplash

В Госдуме РФ предупредили WhatsApp, что ему «пора готовиться к уходу с российского рынка». А значит вскоре жители РФ не смогут легально пользоваться мессенджером.

Мессенджеру WhatsApp «пора готовиться к уходу с российского рынка», заявил замглавы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин, пишет "Медуза". Это может значить, что если Whatsapp в России запретят, то многие жители Латвии больше не смогут связаться через этот популярный мессенджер с родственниками, знакомыми и друзьями из РФ.

«WhatsApp пора готовиться к уходу с российского рынка», — написал Горелкин. Он предупредил, что мессенджер, принадлежащий Meta, «с очень большой долей вероятности» попадет в список ПО из недружественных стран, который правительство должно разработать по поручению Владимира Путина.

По словам Горелкина, «всем понятно», кто станет претендентом на долю WhatsApp — это национальный мессенджер Max, который разрабатывает VK.

"По статистике, сейчас WhatsApp в ежедневном режиме используют 68% граждан России, на втором месте по суточному охвату находится Telegram с 55%", - отметил он.

Член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин назвал WhatsApp инструментом влияния и потенциальной точкой утечки информации. "Пора перестать жить в иллюзии, что иностранные ИТ-продукты будут служить нашим интересам. WhatsApp — это не просто мессенджер, а инструмент влияния и потенциальная точка утечки", - заявил он.

Присутствие WhatsApp в цифровом пространстве России он счел легальной брешью в национальной безопасности. Именно поэтому, указал он, включение сервиса в список подлежащего ограничениям ПО из недружественных стран является лишь вопросом времени.

  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    18-го июля

    да насрать на WhatsApp!!

    есть Телега, есть Session

    7
    1
  • З
    Злой
    18-го июля

    Teams, полный аналог Skype и спокойно говорим с Россией.

    10
    1

