Эра электромобилей откладывается: автопроизводители массово отменяют и замораживают проекты электрокаров

В 2025 году крупные автопроизводители начали массово отказываться от своих амбициозных планов по выпуску электромобилей, которые ещё пару лет назад казались весьма перспективными.

Снижение интереса к электромобилям в США, рост тарифов и изменения в регулировании привели к тому, что такие компании, как Honda, Nissan, Volvo, Mercedes-Benz и Stellantis, публично заявили об отмене или переносе запуска своих EV-моделей. Многие из этих проектов находились в разработке несколько лет, и их закрытие привело к финансовым потерям, пишет издание Wired.

Пять лет назад автопроизводители активно заявляли о переходе на электромобили. Mercedes-Benz и Volvo планировали полностью перейти на электротягу к 2030 году, General Motors — к 2035 году. Однако пандемия, усиление регулирования, замедление роста продаж и изменения в политике заставили пересмотреть эти планы. В США новый законопроект Республиканской партии и изменения в тарифной политике также негативно повлияли на развитие инфраструктуры для электромобилей.

По данным консалтинговой компании AlixPartners, прогнозы продаж электромобилей и гибридов к 2030 году снизились на 46 % по сравнению с прошлогодними оценками. Марк Уэйкфилд, руководитель направления автомобильной отрасли в AlixPartners, отметил, что последние пять лет характеризовались постоянными потрясениями, и отмена проектов является частью этого процесса. При этом он подчеркнул, что автопроизводителям приходится быстрее реагировать на изменения в условиях конкуренции с китайскими компаниями, способными выводить новые модели на рынок менее чем за два года (вместо стандартных для США 5–7 лет).

Одновременно Ханна Хесс, эксперт по энергетике и климату из Rhodium Group, отметила, что всё чаще компании просто прекращают говорить о своих EV-проектах, не объявляя об их отмене официально.

Среди отменённых моделей Wired указал трёхрядный электрический внедорожник Ford, электрические седаны Nissan и Infiniti, платформа Mercedes-Benz MB.EA-Large «умерла» в мае 2024 году, электрическая версия Maserati MC20 Folgore «ушла» в марте 2025 года. Также прекращён проект Apple Car, столкнувшийся с внутренними трудностями и сменой приоритетов компании, и стартап Fisker, который приостановил разработку из-за финансовых проблем, а затем объявил о банкротстве. Линейка Volvo All-EV прекратила своё существование в сентябре 2024 года.

Некоторые модели были не отменены, а перенесены. В их число входит электрический Porsche 718 (выпуск задержан из-за снижения спроса и банкротства поставщика батарей Northvolt), Ferrari (перенесла выпуск второго электромобиля на 2028 год), Lamborghini (перенесла электрические модели на 2029–2035 годы).

У Buick и General Motors (GM) также отложен запуск их первой электрической модели и пересмотрена стратегия перехода на электромобили к 2035 году. Honda отказалась от новой серии электромобилей, которая должна была выйти на дороги в 2026.

Tesla, в свою очередь, пересмотрела планы относительно самого доступного электромобиля, ранее запланированного к выпуску на 2025 год, и сосредоточилась на других проектах, включая запуск беспилотных такси в Техасе.