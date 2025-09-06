Ученые из Южной обсерватории «Джемини» в Чили сделали самые четкие снимки 3I/ATLAS, которые опровергли слухи о том, что этот объект является инопланетным кораблем. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

«(...) они также показывают, что у объекта есть длинный хвост, тянущийся за 3I/ATLAS в направлении, противоположном Солнцу», — сказано в публикации.

Астроном Марк Норрис в беседе с британским изданием подтвердил, что 3I/ATLAS — это комета. Он подчеркнул, что приближение к Солнцу дает комете все больше солнечного света, увеличивая количество газов, выделяемых кометой, а также кому и хвост.

