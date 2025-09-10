Baltijas balss logotype
Отец Илона Маска займется изучением четвертого измерения

Техно
Дата публикации: 10.09.2025
BB.LV
Отец Илона Маска займется изучением четвертого измерения
ФОТО: Youtube

Отец Илона Маска захотел изучать четвертое измерение ради космических перелетов.

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что хочет заняться изучением «четвертого измерения» как возможного пути к быстрым космическим перелетам.

По его словам, если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу.

Маск подчеркнул, что на скорости света время перестает существовать, «поэтому нужно начинать исследования четвертого измерения».

Ранее Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал. Бизнесмен добавил, что Москва — очень чистый и безопасный город, а русские женщины — самые красивые женщины в мире.

#космос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

