Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что хочет заняться изучением «четвертого измерения» как возможного пути к быстрым космическим перелетам.

По его словам, если протон от звезды должен лететь через космос, это заняло бы долгие годы, и к моменту прибытия он превратился бы в крошечную разрушенную частицу.

Маск подчеркнул, что на скорости света время перестает существовать, «поэтому нужно начинать исследования четвертого измерения».

Ранее Эррол Маск рассказал, что сын просил его не ехать в Россию, но он его не послушал. Бизнесмен добавил, что Москва — очень чистый и безопасный город, а русские женщины — самые красивые женщины в мире.