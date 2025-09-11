Apple объяснила несовершенство нового iPhone

В Apple заявили, что iPhone Air уступает iPhone 17 Pro, но дает новый опыт.

В интервью The Wall Street Journal (WSJ) руководители Apple объяснили, почему ультратонкий iPhone Air оказался не хуже флагманов iPhone 17 Pro. Материал доступен на сайте издания.

Журналисты спросили топ-менеджеров Apple, почему iPhone Air получил всего одну камеру, не имеет стереодинамиков и отличается аккумулятором пониженной емкости. Руководитель компании по промышленному дизайну Молли Андерсон объяснила, что ультратонкий смартфон за 1000 долларов предпочтут те, кому iPhone 17 Pro кажется слишком мощным и тяжеловесным. «Мне нравится, что это сложный выбор», — заметила Андерсон.

«iPhone 17 Pro — тоже прекрасный и невероятный продукт. Но, мне кажется, легкость, тяга к стильному дизайну, идея не носить с собой столько веса — это совершенно другой опыт», — заявила представитель Apple. Также она подчеркнула, что модели Pro имеют матовый корпус, тогда как Air получил отполированную до блеска рамку — это визуально делает устройство еще тоньше.

Глава Apple Тим Кук также попытался защитить новый гаджет: «Когда что-то становится настолько неотъемлемой частью вашей личности, оно должно отражать ваш стиль». По словам Кука, Air поможет пользователям выразить свою индивидуальность.

В заключение Кука спросили, правда ли Apple работает над складным iPhone. «Мы действительно хорошо умеем хранить секреты», — ушел от вопроса руководитель Apple.