Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Apple объяснила несовершенство нового iPhone 0 446

Техно
Дата публикации: 11.09.2025
BB.LV
Apple объяснила несовершенство нового iPhone
ФОТО: Youtube

В Apple заявили, что iPhone Air уступает iPhone 17 Pro, но дает новый опыт.

В интервью The Wall Street Journal (WSJ) руководители Apple объяснили, почему ультратонкий iPhone Air оказался не хуже флагманов iPhone 17 Pro. Материал доступен на сайте издания.

Журналисты спросили топ-менеджеров Apple, почему iPhone Air получил всего одну камеру, не имеет стереодинамиков и отличается аккумулятором пониженной емкости. Руководитель компании по промышленному дизайну Молли Андерсон объяснила, что ультратонкий смартфон за 1000 долларов предпочтут те, кому iPhone 17 Pro кажется слишком мощным и тяжеловесным. «Мне нравится, что это сложный выбор», — заметила Андерсон.

«iPhone 17 Pro — тоже прекрасный и невероятный продукт. Но, мне кажется, легкость, тяга к стильному дизайну, идея не носить с собой столько веса — это совершенно другой опыт», — заявила представитель Apple. Также она подчеркнула, что модели Pro имеют матовый корпус, тогда как Air получил отполированную до блеска рамку — это визуально делает устройство еще тоньше.

Глава Apple Тим Кук также попытался защитить новый гаджет: «Когда что-то становится настолько неотъемлемой частью вашей личности, оно должно отражать ваш стиль». По словам Кука, Air поможет пользователям выразить свою индивидуальность.

В заключение Кука спросили, правда ли Apple работает над складным iPhone. «Мы действительно хорошо умеем хранить секреты», — ушел от вопроса руководитель Apple.

Читайте нас также:
#iphone
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Возможно, космос не такой, как мы думаем: представлена самая большая симуляция Вселенной
Как наука сознательно исказила изображение Африки на карте мира
Каньон Блайд ривер в Южной Африке. Иконка видео
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Вдвое выше Эйфелевой башни: в Китае официально открыли «самый высокий мост в мире»
Здесь самая чистая вода на планете. Иконка видео
Британские ученые открыли в Антарктиде 85 подледных озер 89
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают?
Жители жалуются на медленный интернет: виноваты стены домов или операторы что-то скрывают? 5 4532
Новый китайский и старый американский посадочные модули. Иконка видео
Китай в лидерах новой лунной гонки, но США могут ответить на Марсе 125
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности
Вместо Smart-ID и э-подписи? В Латвии готовят цифровой кошелёк идентичности 3 987

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 9
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 16
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 25
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD
Наша Латвия
Уже скоро: для всех автомобилей Латвии вступят в силу новые правила CSDD 50
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников
Техно
Владельцев iPhone предупредили о новой уловке мошенников 56
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний
Бизнес
Хорошо пахнут, но плохо зарабатывают: снижены рейтинги парфюмерных компаний 47
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар
Люблю!
Правило 2-2-2 в отношениях: секреты гармонии для пар 9
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми Эксклюзив!
Наша Латвия
Зима близко: газохранилища Латвии остаются полупустыми 16
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России
В мире
1
В ЕС рассказали о подготовке «репарационного кредита» Украине за счет активов России 1 25

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео