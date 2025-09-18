Baltijas balss logotype
Привычный фрукт оказался стимулятором гормона молодости 0 519

Техно
Дата публикации: 18.09.2025
BB.LV
Привычный фрукт оказался стимулятором гормона молодости
ФОТО: Unsplash

Nutrients: экстракт граната помогает повысить уровень гормона молодости IGF-1.

Употребление экстракта граната помогает повысить уровень гормона молодости IGF-1 у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Манчестерского метрополитен-университета, опубликовавшие результаты работы в журнале Nutrients.

В исследовании участвовали 72 добровольца в возрасте 55–70 лет. В течение 12 недель они ежедневно принимали либо капсулы с экстрактом граната (740 миллиграммов), либо плацебо. К концу эксперимента у первой группы уровень IGF-1 значительно вырос. Этот гормон играет ключевую роль в поддержании здоровья: он стимулирует обновление клеток, укрепляет мышцы и кости, улучшает работу сосудов и мозга. С возрастом его уровень обычно снижается, что связано с потерей сил и ростом риска заболеваний.

На длину теломер — защитных «колпачков» на концах хромосом, которые отражают скорость клеточного старения, — экстракт заметного влияния не оказал. Тем не менее повышение IGF-1 может быть полезным для сосудистой системы и общего самочувствия.

Ученые подчеркивают: результаты обнадеживают, но для окончательных выводов нужны долгосрочные исследования, чтобы подтвердить пользу экстракта граната и исключить возможные риски его применения.

