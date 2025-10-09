Исследователи из Института биоинженерии Каталонии и Университета Западного Китая представили технологию, которая позволила обратить болезнь Альцгеймера у мышей. В отличие от традиционных препаратов, наночастицы, описанные в работе, опубликованной в Signal Transduction and Targeted Therapy (STTT), действуют как самостоятельное лекарство, восстанавливая работу сосудов мозга и барьера между кровью и нервной тканью.

Ученые выяснили, что повреждение сосудистой системы и нарушение очищения мозга от токсичных белков, таких как амилоид-β, играют ключевую роль в развитии деменции. После трех инъекций наночастиц уровень амилоида в мозге мышей снизился на 50–60 процентов всего за час, а спустя несколько месяцев животные полностью восстановили когнитивные функции.

Авторы подчеркивают, что эффект связан с восстановлением нормальной работы кровеносных сосудов мозга. Это открывает новый подход к терапии нейродегенеративных заболеваний, где ключевым становится не воздействие на нейроны, а восстановление сосудистого здоровья и естественных механизмов очищения мозга.