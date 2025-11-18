Около 14:00 по латвийскому времени 18 ноября интернет-пользователи со всех уголков мира начали жаловаться на проблемы с доступом к самым разных сайтам и сервисам.

Проблема связана со сбоем у Cloudflare — одного из крупнейших поставщиков услуг доставки контента (CDN), серверов DNS и других услуг, связанных с работой сайтов и интернет-служб.

Причины проблем не уточняются, но компания уже занимается расследованием инцидента. Известно лишь, что у пользователей в России, Европе и Америке не открываются многие сайты, включая X и Spotify, многие пользователи столкнулись с недоступностью ChatGPT. В последнем случае лишь отображается сообщение: «Чтобы продолжить, разблокируйте challenges.cloudflare.com».

Иронично, что самый популярный в мире сайт для отслеживания сбоев — Downdetector.com — тоже не открывается из-за проблем у Cloudflare. Здесь отображается такое же сообщение, как у ChatGPT.

ДОПОЛНЕНО: Работа интернета возобновилась в полной мере. Среди пострадавших от сбоя оказались такие популярные порталы как bb.lv. x.com, inbox.lv, riga-airport.com, lsm.lv и другие.