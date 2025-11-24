В прошлом году "гниение мозга" (brain rot) было признано словом года по версии Оксфордского словаря. Этот термин отражал озабоченность последствиями "чрезмерного потребления низкокачественного онлайн-контента, особенно в социальных сетях".

Теперь недавние результаты исследования Американской психологической ассоциации подтверждают, что гниение мозга не только реально и не просто побочный эффект мемов: это настоящий нейрокогнитивный синдром, который наносит ощутимый ущерб.

Исследование, озаглавленное "Feeds, Feelings, and Focus: A Systematic Review and Meta-Analysis Examining the Cognitive and Mental Health Correlates of Short-Form Video Use", ("Потоки, чувства и фокус: систематический обзор и метаанализ, изучающие когнитивные и психические корреляты использования коротких видеороликов") напрямую связывает видеоконтент короткой формы (SFV) с алгоритмизированных платформ, таких как TikTok, Instagram Reels и YouTube Shorts, с "гниением мозга".

Исследователи проанализировали данные 98 299 участников 71 исследования и обнаружили, что чем больше человек смотрит короткого контента, тем хуже у него когнитивные показатели, когда речь идет о внимании и тормозном контроле.

А видео смотрят очень много, так как, согласно обзору, молодые люди в среднем проводят в Интернете 6,5 часа в день.

В исследовании говорится следующее:

"Согласно этой концепции, повторяющееся воздействие высокостимулирующего, быстро меняющегося контента может способствовать привыканию, при котором пользователи становятся десенсибилизированными к более медленным, требующим больших усилий когнитивным задачам, таким как чтение, решение проблем или глубокое обучение".

Привыкание стимулирует систему вознаграждения мозга, которая, согласно исследованию, усиливает привычное использование, что может привести к "социальной изоляции, снижению удовлетворенности жизнью и даже самооценки и образа тела". Как будто этого недостаточно, повышенное использование платформ также связано с ухудшением сна, повышенной тревожностью и чувством одиночества.

Одним словом, чрезмерное воздействие низкокачественного цифрового контента оказывает заметное влияние на работу нашего мозга. Чем чаще вы смотрите короткие ролики на таких платформах, как TikTok, тем больше снижается ваша концентрация внимания, что в свою очередь сказывается на вашем психическом здоровье и критическом мышлении.

"В целом, эти результаты подчеркивают важность понимания более широких последствий употребления SFV для здоровья, учитывая его повсеместную роль в повседневной жизни и потенциал влияния на здоровье, поведение и благополучие", - пишут исследователи.

"Обобщив имеющиеся данные, эта работа закладывает основу для будущих исследований, направленных на изучение малоизученных областей здоровья (например, когнитивное здоровье, физическое здоровье), и предлагает идеи, которыми можно руководствоваться в общественных дискуссиях и при разработке подходов, основанных на научных исследованиях, для содействия более сбалансированному использованию SFV".

Итак, подозреваете, что страдаете от когнитивной атрофии? Может быть, дадите дофаминовой обратной связи отдохнуть и возьмёте в руки книгу? По крайней мере, мы пытаемся это сделать.