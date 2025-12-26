Baltijas balss logotype
Создатель GTA рассказал об идее сделать игру про Москву 0 79

Техно
Дата публикации: 26.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Создатель GTA рассказал об идее сделать игру про Москву
ФОТО: Youtube

Создатель GTA рассказал, почему Rockstar не выпустила игру про Москву.

Один из создателей ранних игр серии GTA Оббе Вермей заявил, что у разработчиков была идея перенести действие тайтла в Москву. Об этом он признался в интервью изданию GamesHub.

Вермей в своем время был одним из главных геймдизайнеров GTA III, IV, Vice City и San Andreas. В разговоре с журналистами медиа он рассказал, что у студии Rockstar Games была идея развернуть действие новой части Grand Theft Auto не в США, а других странах и городах мира. В списке локаций фигурировала российская столица.

«У нас были идеи для игр GTA в Рио-де-Жанейро, Москве и Стамбуле», — сообщил разработчик. По его словам, студия была близка начать разработку игры, действие которое разворачивалось в японском Токио. Причем основную работу могла выполнить партнерская студия в Японии. Но этого не произошло.

Вермей объяснил, что GTA всегда была посвящена США, потому что Америка имеет ряд поп-культурных феноменов и стереотипов, знакомых человеку из любой точки мира. К тому же создатели игр не хотели рисковать деньгами. «Люди любят выдвигать смелые идеи, но когда на кону стоят миллиарды долларов, все сводится к идее: "Давайте снова сделаем то, что умеем"», — заявил Обби Вермей.

В сентябре игровой издатель Найджел Лоури назвал GTA VI проектом недостижимого уровня. «Я бы сказал, что новая Grand Theft Auto — потенциально игра уровня AAAAA», — признался Лоури.

Напомним, недавно были объявлены самые продаваемые игры всех времен и народов: в топе лучших продаж сразу две игры студии Rockstar Games — Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5.

#Москва
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
