Техно
Дата публикации: 10.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

Скриншот из игры Red Dead Redemption 2

Теперь в топе лучших продаж сразу две игры студии Rockstar Games — Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto 5, которая занимает вторую строчку, уступая лишь Minecraft.

В своем последнем отчёте Take-Two Interactive сообщила, что Red Dead Redemption 2 стала четвёртой по величине самой продаваемой игрой всех времён, уступая только Minecraft, Grand Theft Auto 5 и Wii Sports.

Тираж Red Dead Redemption 2 превысил 79 миллионов копий, а вся серия Red Dead в целом разошлась тиражом в 106 миллионов экземпляров по всему миру. Кроме того, по данным аналитиков, RDR2 остается «самой продаваемой игрой за последние 7 лет в США по выручке в долларах».

Ранее она уступала Mario Kart 8 Deluxe, разошедшейся тиражом более 78 миллионов копий, но теперь приближается к третьему месту, которое сейчас занимает Wii Racing. Red Dead 2 нужно всего 3 миллиона копий, чтобы обойти этот рекорд.

Для Take-Two и Rockstar этот список был бы весьма занимательным, поскольку теперь две их игры входят в четвёрку самых продаваемых игр всех времён: GTA 5 с колоссальным тиражом в 220 миллионов копий и Red Dead 2 с 79 миллионами.

Это отражает то, насколько большое влияние Take-Two оказывает на индустрию компьютерных игр и как компания планирует сделать то же самое с выпуском GTA 6. Кроме того, компания сообщила о продолжении работы над следующей игрой BioShock.

