«Отвратительно!» Windows 11 вызвала скандал 0 839

Техно
Дата публикации: 27.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Отвратительно!» Windows 11 вызвала скандал
ФОТО: Unsplash

Microsoft заявила, что переделает Windows 11 с помощью ИИ, и вызвала скандал.

Утверждение инженера Microsoft о том, что код Windows 11 будет переписан с помощью искусственного интеллекта (ИИ), вызвало скандал. Об этом сообщает издание Windows Latest.

Поводом для общественного обсуждения стала публикация одного из ведущих инженеров Microsoft Галена Ханта. В середине декабря Хант заявил, что компания собирается переписать весь код Windows 11 с помощью искусственного интеллекта (ИИ). По словам специалиста, Microsoft собирается к 2030 году исключить весь рукописный код, написанный на языках C и C++: «Наша задача — 1 инженер, 1 месяц, 1 миллион строк кода».

По словам журналистов издания, фраза Ханта вызвала скандал в сообществе разработчиков и профессиональных пользователей, которые усомнились в том, что ИИ сможет написать хороший код для операционной системы (ОС). Они назвали эту практику отвратительной.

После волны возмущенных постов в соцсетях Microsoft объяснила Windows Latest, что Галена Ханта неправильно поняли. По словам представителей IT-гиганта, у Microsoft действительно есть проект по переписыванию кода Windows с помощью ИИ, но он находится на ранней стадии разработки.

«Мы разрабатываем технологии, которые позволят осуществлять миграцию с одного языка программирования на другой», — заявил журналистам Гален Хант, подчеркнув, что его неправильно поняли. По его словам, проект находится в зачаточном состоянии, и пока Microsoft не собирается менять весь код Windows с помощью нейросетей.

Ранее в Windows 11 обнаружили драйвер, который может заметно ускорить работу персонального компьютера (ПК). Журналисты издания Club386 рассказали, что им оказался драйвер, который обеспечивает работу накопителей NVMe.

#искусственный интеллект #технологии #соцсети
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
