Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мощное оружие против рака нашли в кишечнике лягушки 0 267

Техно
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мощное оружие против рака нашли в кишечнике лягушки
ФОТО: Unsplash

Gut Microbes: штамм Ewingella americana из кишечника лягушки уничтожает опухоли.

Ученые обнаружили неожиданно эффективное средство против рака в кишечной микрофлоре японской древесной лягушки. В экспериментах на мышах один из бактериальных штаммов полностью устранял опухоли и предотвращал их повторное появление — без выраженных побочных эффектов. Исследование опубликовано в журнале Gut Microbes.

Исследователи исходили из наблюдения, что земноводные и рептилии крайне редко болеют раком. Они протестировали 45 штаммов бактерий, выделенных у лягушек, тритонов и ящериц, и выявили несколько с противоопухолевой активностью. Самым эффективным оказался штамм Ewingella americana из кишечника японской древесной лягушки: однократное введение приводило к полному исчезновению опухолей у мышей.

Анализ показал, что бактерия действует сразу двумя путями — напрямую повреждает опухолевую ткань и одновременно активирует иммунную систему. После лечения усиливалась работа Т- и В-клеток, а также нейтрофилов, что помогало организму самостоятельно подавлять рост рака. Ученые предполагают, что ключевую роль играет способность бактерии выживать в условиях низкого содержания кислорода — типичных для опухолей.

Авторы подчеркивают, что пока речь идет только о доклинических данных: прежде чем говорить о применении у людей, необходимы дополнительные проверки безопасности и эффективности.

Читайте нас также:
#медицина #наука #лягушки #рак #лечение
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Под этими панелями начинается новая жизнь. Иконка видео
Изображение к статье: Выглядит как обычный паштет. Иконка видео
Изображение к статье: Назван проверенный способ ускорить смартфон
Изображение к статье: Apple введёт жёсткую цензуру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад
Изображение к статье: Огуречная трава: как заварить чай из бораго
Дом и сад
Изображение к статье: Какова роль «волос» кукурузы?
Дом и сад
Изображение к статье: По поводу транзита белорусских удобрений Латвия и Польша будут заодно с Литвой - Науседа
В мире
1
Изображение к статье: «Русские всегда полуголодные - будут есть шпроты даже если на этикетке не будет инструкции на русском »
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Юра не стал отвечать на чувство знаменитости. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Как эффективно сохранить влагу на дачном участке
Дом и сад

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео