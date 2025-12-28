Baltijas balss logotype
НАСА объявило о намерении построить американскую базу на Луне

Техно
Дата публикации: 28.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: НАСА объявило о намерении построить американскую базу на Луне
ФОТО: Unsplash

Глава НАСА Айзекман объявил о намерении построить базу на Луне.

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) миллиардер Джаред Айзекман объявил о намерении построить базу на Луне. Соответствующий пост он написал в социальной сети X.

«Мы собираемся построить базу на Луне», — написал глава НАСА.

Сенат утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА 18 декабря. Прежде чем большинство сенаторов поддержали его кандидатуру, Айзекман пообещал доказать исключительность Америки в космосе. Под этим он имел в виду повторную высадку американских астронавтов на Луне.

#космос #луна
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

