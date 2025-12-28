Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA, НАСА) миллиардер Джаред Айзекман объявил о намерении построить базу на Луне. Соответствующий пост он написал в социальной сети X.

«Мы собираемся построить базу на Луне», — написал глава НАСА.

Сенат утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы НАСА 18 декабря. Прежде чем большинство сенаторов поддержали его кандидатуру, Айзекман пообещал доказать исключительность Америки в космосе. Под этим он имел в виду повторную высадку американских астронавтов на Луне.