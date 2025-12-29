Baltijas balss logotype
Канадский ученый, создатель искусственного интеллекта, разочаровался в деле всей жизни

Техно
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Человечество нажало роковую кнопку, после чего уже нет возврата к прошлому.

Человечество нажало роковую кнопку, после чего уже нет возврата к прошлому.

По его оценке, в течение ближайших пяти лет влияние автоматизации ощутят практически все категории работников.

Профессор информатики Монреальского университета и один из так называемых "крестных отцов ИИ" Йошуа Бенджио (61) заявил, что развитие искусственного интеллекта неизбежно приведет к замене большинства профессий. По его словам, вопрос заключается не в том, произойдет ли это, а лишь во времени, необходимом для внедрения технологий в реальные процессы.

Выступая в подкасте Diary of a CEO, Бенджио отметил, что первыми под удар автоматизации попадут представители «когнитивных профессий», работающие за компьютером. Именно такие задачи проще всего передать алгоритмам. Однако в перспективе ИИ повлияет и на сферу физического труда - просто этот процесс займет больше времени.

Ученый подчеркнул, что компаниям потребуются годы для полноценной интеграции ИИ в рабочие процессы, но они уже активно движутся в этом направлении. По его оценке, в течение ближайших пяти лет влияние автоматизации ощутят практически все категории работников, включая тех, кто занят ручным трудом.

Особенно уязвимыми Бенджио назвал молодых специалистов, только выходящих на рынок труда. Начальные позиции, по его мнению, заменить проще всего, и именно зумеры столкнутся с наибольшими трудностями в начале карьеры.

Отвечая на вопрос о том, может ли ИИ в итоге забрать у людей всю работу, Бенджио указал на рост роботизации и объемов собираемых данных. По его словам, по мере накопления информации и совершенствования систем автоматизация будет лишь ускоряться.

Профессор также признался, что с сожалением оглядывается на дело всей своей жизни.

Yoshua_Bengio_2019_cropped.jpg

Переломным моментом для него стал релиз ChatGPT, после которого он осознал, что не может с уверенностью представить, какой будет жизнь его внуков через 20 лет. В 2025 году Бенджио запустил некоммерческую организацию LawZero, которая занимается разработкой и продвижением безопасных для человека ИИ-систем.

#работа #искусственный интеллект #роботизация #технологии #chatgpt
