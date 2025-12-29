Авторы назвали одним из признаков устаревшего устройства — отсутствие поддержки криптографического модуля TPM (Trusted Platform Module). Так, его наличие необходимо для работы Windows 11. Также они напомнили, что старые компьютеры работали с жесткими дисками (HDD), однако твердотельные накопители (SSD) могут обеспечить более быструю работу. Материал доступен на сайте медиа.

Кроме того, 8 гигабайт оперативной памяти (ОЗУ) назвали недопустимым показателем для ПК — специалисты рекомендовали минимум 16 гигабайт памяти. Еще одним признаком девайса, который пора обновить, назвали отсутствие универсальных портов USB Type-C.

Отдельно признаком устаревшего ноутбука авторы отметили низкое разрешение экрана 720 пикселей или меньше. Они заявили, что даже самые дешевые портативные компьютеры в 2025 году имеют разрешение не меньше 1080 пикселей. В заключение авторы обратили внимание на время автономной работы компьютера: «Если ваш ноутбук не может работать без сети более пары часов, пора обновить его на что-то более функциональное».