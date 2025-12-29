Baltijas balss logotype
Раскрыто влияние татуировок на иммунитет 0 703

Техно
Дата публикации: 29.12.2025
BB.LV
ФОТО: Unsplash

Чернила татуировок проникают в лимфоузлы и меняют работу иммунной системы.

Татуировочные чернила могут оставаться не только в коже: часть пигмента уходит по лимфатическим сосудам и накапливается в ближайших лимфатических узлах. Это показало исследование на мышах, опубликованное в PNAS: в узлах пигменты захватывали иммунные клетки (в основном макрофаги), часть этих клеток погибала, а воспалительная реакция сохранялась до двух месяцев.

Авторы проследили процесс в первые минуты и часы после нанесения татуировки: чернила быстро попадали в лимфоузлы и задерживались в зонах, где обычно фильтруется лимфа. Со временем количество пигмента в узлах не уменьшалось, а в некоторых случаях даже увеличивалось, что указывает на длительное «перетекание» частиц из татуированной кожи.

Отдельно исследователи проверили, как татуировка влияет на вакцинацию, если укол делают в область тату. В экспериментах ответ зависел от типа вакцины: после мРНК-вакцины против COVID-19 выработка антител снижалась, а после УФ-инактивированной гриппозной вакцины, наоборот, могла усиливаться — вероятно, из-за различий в механизме работы вакцин и роли местного воспаления.

Авторы подчеркивают, что результаты получены на животных и их нельзя напрямую переносить на людей, но они показывают: татуировка — это не только локальная процедура, и она способна менять работу иммунной системы в лимфатических узлах. Поэтому исследователи советуют не делать прививки непосредственно в зоне татуировки, пока влияние чернил на иммунный ответ не будет изучено лучше.

Читайте нас также:
#медицина #животные #вакцинация #иммунитет
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

